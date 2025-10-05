Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Ленинградка» на тай-брейке обыграла «Уралочку-НТМК» в матче Суперлиги-2025/2026

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) были сильнее «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) в стартовом матче розыгрыша предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась с счётом 3:2 (23:25, 14:25, 25:17, 25:23, 18:16).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 14:25, 25:17, 25:23, 18:16).

Действующими чемпионами России являются волейболистки калининградского «Локомотива». В финальной серии прошлогоднего розыгрыша Суперлиги они были сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 3-2.

Предварительный этап розыгрыша Суперлиги-2025/2026 проходит с 4 октября 2025 по 5 марта 2026. На данном этапе турнира команды сыграют в два круга. Восемь сильнейших коллективов станут участниками плей-офф.