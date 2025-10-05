Скидки
«Ленинградка» на тай-брейке обыграла «Уралочку-НТМК» в матче Суперлиги-2025/2026

Волейболистки «Ленинградки» (Санкт-Петербург) были сильнее «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) в стартовом матче розыгрыша предварительного этапа Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась с счётом 3:2 (23:25, 14:25, 25:17, 25:23, 18:16).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 1-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Ленинградка: Харлова, Рубан, Романова, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Малыгина, Булгакова, Светник, Озерова, Перова
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Котенёва, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 1-й тур:

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:2 (23:25, 14:25, 25:17, 25:23, 18:16).

Действующими чемпионами России являются волейболистки калининградского «Локомотива». В финальной серии прошлогоднего розыгрыша Суперлиги они были сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 3-2.

Предварительный этап розыгрыша Суперлиги-2025/2026 проходит с 4 октября 2025 по 5 марта 2026. На данном этапе турнира команды сыграют в два круга. Восемь сильнейших коллективов станут участниками плей-офф.

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
