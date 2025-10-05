Главный тренер «Корабелки» Сафронова прокомментировала дебют команды в Суперлиге

Главный тренер женского волейбольного клуба «Корабелка» Светлана Сафронова прокомментировала результат первого матча команды в Суперлиге с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:17, 25:19, 25:22) в пользу столичного клуба.

«Не справились, я считаю, больше всего со своим волнением. Всё-таки первая игра, начало чемпионата, поэтому, мне кажется, больше всего это сыграло роль. Очень много свои ошибок иногда глупых. Положительное сегодня трудно найти, мы проиграли. Поэтому не буду даже искать, пока нет положительного. Чуть-чуть где-то переломили, вроде бы и вперёд пошли — и опять ошибки. Пока тяжеловато.

У «Динамо» уверенные в себе, уже опытные игроки, это было видно на площадке. Чуть-чуть поменьше ошибок и, может быть, было бы уже и полегче.

Давайте сначала отыграем хоть немножко, чтобы понять, что мы можем, а что не можем. Потом будем строить планы», – сказала Сафронова в интервью пресс-службе Суперлиги.