Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 5 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 5 октября
Сегодня, 5 октября, состоялись пять матчей 1-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Результаты матчей 5 октября:

  • «Протон» (Саратов) – «Динамо-Ак Барс» (Казань) – 1:3 (16:25, 20:25, 25:23, 16:25);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Динамо-Метар» (Челябинск) – 3:1 (15:23, 25:23, 21:25, 25:13);
  • «Динамо» (Краснодар) – «Тулица» (Тульская область) – 3:0 (25:23, 25:23, 25:22);
  • «Минчанка» (Минск) – «Локомотив К» (Калининград) – 1:3 (23:25, 25:21, 24:26, 23:25);
  • «Ленинградка» (Санкт-Петербург) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 3:2 (23:25, 14:25, 25:17, 25:23, 18:16).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
