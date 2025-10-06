«Это самая опасная команда в лиге». Кашин — о победе «Ленинградки» в матче с «Уралочкой»

Главный тренер петербургской «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал победу команды в 1-м туре женской Суперлиги в сезоне-2025/2026. Встреча с «Уралочкой-НТМК» завершилась со счётом 3:2 (23:25, 14:25, 25:17, 25:23, 18:16) в пользу клуба из Санкт-Петербурга.

«Знаете, можете не верить, но я скажу правду: ещё вернувшись с Калининграда, мы готовились не к «Динамо-Ак Барс», не к «Заречью-Одинцово», не к московскому «Динамо», а мы готовились к «Уралочке». Потому что я ещё в августе сказал, что это самая опасная команда в лиге, при том что они ещё не выиграли три игры во втором круге Кубка Победы.

Команда великолепная. Если они её сохранят, то будут всех выносить. С ними очень сложно. Я могу сказать одно: слава богу, что всё так закончилось. Это тот случай, когда не жалко одного очка, которого, конечно, может потом не хватить, оно будет дорогое. Но это самая сложная игра из всех, которых мы ждали. Поэтому спасибо «Уралочке» за эту замечательную игру.

У нас, конечно, некоторые игроки вышли, явно переоценив себя. Но мы сегодня в очередной раз показали, что мы – команда. Очень много людей играли с замены. Играли двенадцать человек из четырнадцати. И если вы заметили: решила игру сегодня Ксения Меньщикова, которая была на замене. Мы с ней это не раз отрабатывали на тренировке. Она молодец, что сегодня это сделала. Никогда никого не выделяю, но сегодня не могу не выделить Анну Мельникову. Она себе памятник заработала, была настоящим лидером», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.