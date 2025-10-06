«Факел» показал, как клуб креативно встретил легионеров Майку Ма’а и Юрия Романо

Мужской волейбольный «Факел Ямал» из Нового Уренгоя показал, как клуб встретила легионеров – американского связующего Майку Ма’а и итальянского диагонального Юри Романо.

В раздевалке на полке Ма’а, который теперь будет выступать под номером 10, положили две кепки с надписью «Make America great again» и гавайские автомобильные номера. Для Романо, который будет играть за «Факел» под номером 7, клуб оставил две упаковки макаронных изделий итальянского производства.

Напомним, оба легионера присоединились к команде после чемпионата мира по волейболу. Сборная Италии выиграла турнир, Романо вошёл в символическую сборную чемпионата. Сборная США вылетела из борьбы за медали на стадии 1/4 финала.