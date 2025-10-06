Скидки
Патрушев: ВФВ заинтересована в том, чтобы в России было как можно больше сильных команд

Помощник президента России и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Николай Патрушев рассказал о целях организации.

«Всероссийская федерация волейбола заинтересована в том, чтобы и в мужском, и в женском волейболе у нас было как можно больше сильных команд», — сказал Патрушев в интервью для телеканала «Россия».

Напомним, российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с 2022 года. Патрушев — председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола. С 2004 по 2009 возглавлял федерацию. Также Патрушев был членом Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

