Определилась символическая сборная 1-го тура женской Суперлиги-2025/2026

Экспертная коллегия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) определила лучших игроков по итогам 1-го тура женской Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом символической сборной.

Доигровщики: Татьяна Ежак («Динамо» Краснодар) и Бранка Тица («Уралочка-НТМК»);

Либеро: Светлана Мосалёва («Заречье-Одинцово»);

Связующая: Татьяна Дмитриева («Локомотив» Калининград);

Блокирующая: Анна Мельникова («Ленинградка») и Дарья Киселёва («Локомотив» Калининград);

Диагональная: Богумила Бярда («Заречье-Одинцово»).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».