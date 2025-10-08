Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определилась символическая сборная 1-го тура женской Суперлиги-2025/2026

Определилась символическая сборная 1-го тура женской Суперлиги-2025/2026
Богумила Бярда
Аудио-версия:
Комментарии

Экспертная коллегия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) определила лучших игроков по итогам 1-го тура женской Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом символической сборной.

Доигровщики: Татьяна Ежак («Динамо» Краснодар) и Бранка Тица («Уралочка-НТМК»);
Либеро: Светлана Мосалёва («Заречье-Одинцово»);
Связующая: Татьяна Дмитриева («Локомотив» Калининград);
Блокирующая: Анна Мельникова («Ленинградка») и Дарья Киселёва («Локомотив» Калининград);
Диагональная: Богумила Бярда («Заречье-Одинцово»).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Материалы по теме
Три самые яркие звезды 1-го тура женской волейбольной Суперлиги. Кто был лучше всех?
Три самые яркие звезды 1-го тура женской волейбольной Суперлиги. Кто был лучше всех?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android