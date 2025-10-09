Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Фенербахче» Федоровцевой завоевал Суперкубок Турции, обыграв «Вакифбанк» Марковой

«Фенербахче» Федоровцевой завоевал Суперкубок Турции, обыграв «Вакифбанк» Марковой
Комментарии

Женские волейбольные клубы «Фенербахче», за который выступает 21-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева, и «Вакифбанк», где играет 24-летняя российская доигровщица Марина Маркова, встретились в рамках Суперкубка Турции.

«Фенербахче» стал участником турнира как обладатель Кубка Турции, а «Вакифбанк» – как действующий чемпион страны.

Матч прошёл в Анкаре и завершился на тай-брейке со счётом 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:18, 18:16) в пользу «Фенербахче» Федоровцевой.

Самым результативный игроком встречи стала Арина Федоровцева. Она принесла команда 25 очков. Марина Маркова заработала 17 очков для «Вакифбанка».

Материалы по теме
Федоровцева в составе «Фенербахче» стала чемпионкой турнира Sardegna Volleyball Challenge
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android