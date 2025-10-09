«Фенербахче» Федоровцевой завоевал Суперкубок Турции, обыграв «Вакифбанк» Марковой

Женские волейбольные клубы «Фенербахче», за который выступает 21-летняя российская доигровщица Арина Федоровцева, и «Вакифбанк», где играет 24-летняя российская доигровщица Марина Маркова, встретились в рамках Суперкубка Турции.

«Фенербахче» стал участником турнира как обладатель Кубка Турции, а «Вакифбанк» – как действующий чемпион страны.

Матч прошёл в Анкаре и завершился на тай-брейке со счётом 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:18, 18:16) в пользу «Фенербахче» Федоровцевой.

Самым результативный игроком встречи стала Арина Федоровцева. Она принесла команда 25 очков. Марина Маркова заработала 17 очков для «Вакифбанка».