Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 10 октября

Сегодня, 10 октября, в рамках проведения 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 10 октября (время – московское):

16:30. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».