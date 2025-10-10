Российская волейболистка Марина Маркова получила травму, после которой ей наложили 13 швов

Главный тренер волейбольного клуба «Вакифбанк» Неслихан Демир рассказал, что 24-летняя российская доигровщица Марина Маркова получила травму на тренировке.

«У Марины Марковой было наложено 13 швов — их сняли лишь на прошлой неделе. Несчастный случай произошёл на тренировке. Пусть всё будет хорошо — никому не пожелаешь травм, но, к сожалению, такое случается: спорт без подобных ситуаций не бывает», — заявил Неслихан Демир в интервью журналу Socrates Dergi.

Ранее «Вакифбанк» проиграл «Фенербахче» в финале Суперкубка Турции. Матч прошёл в Анкаре и завершился на тай-брейке со счётом 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:18, 18:16) в пользу клуба «Фенербахче», за который играет россиянка Арина Федоровцева.