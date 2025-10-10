Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Российская волейболистка Марина Маркова получила травму, после которой ей наложили 13 швов

Российская волейболистка Марина Маркова получила травму, после которой ей наложили 13 швов
Комментарии

Главный тренер волейбольного клуба «Вакифбанк» Неслихан Демир рассказал, что 24-летняя российская доигровщица Марина Маркова получила травму на тренировке.

«У Марины Марковой было наложено 13 швов — их сняли лишь на прошлой неделе. Несчастный случай произошёл на тренировке. Пусть всё будет хорошо — никому не пожелаешь травм, но, к сожалению, такое случается: спорт без подобных ситуаций не бывает», — заявил Неслихан Демир в интервью журналу Socrates Dergi.

Ранее «Вакифбанк» проиграл «Фенербахче» в финале Суперкубка Турции. Матч прошёл в Анкаре и завершился на тай-брейке со счётом 3:2 (23:25, 21:25, 25:19, 25:18, 18:16) в пользу клуба «Фенербахче», за который играет россиянка Арина Федоровцева.

Материалы по теме
«Фенербахче» Федоровцевой завоевал Суперкубок Турции, обыграв «Вакифбанк» Марковой
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android