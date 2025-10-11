Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 11 октября

Сегодня, 11 октября, в рамках проведения 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 11 октября (время – московское):

13:00. «Омичка» (Омская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург);

20:00. «Локомотив К» (Калининградская область) – «Тулица» (Тульская область).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».