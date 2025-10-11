Скидки
Волейбол

«Зенит» СПб в пяти сетах одолел «Зенит-Казань» и вышел в финал Кубка Победы

«Зенит» СПб в пяти сетах одолел «Зенит-Казань» и вышел в финал Кубка Победы
Сегодня, 11 октября, проходят полуфинальные матчи Кубка Победы — 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В первом поединке за выход в финал «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9).

Кубок Победы (м) . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
2 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Енин, Михайлов, Вышников, Шелепа
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

Во втором полуфинальном поединке сыграют «Белогорье» (Белгород) и московское «Динамо». «Финал четырёх» Кубка Победы проходит на стадионе «Динамо» в Москве.

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а в квартете «Б» лидером стало «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.

