Игрок «Зенита» СПб Бабкевич набрал 44 очка в полуфинале Кубка Победы с «Зенитом-Казань»

Белорусский диагональный «Зенита» СПб Владислав Бабкевич набрал 44 из 115 очков команды в полуфинальном поединке Кубка Победы— 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Реализация атак Бабкевича составила 58%, в его активе семь эйсов и три блока. Серия подач Владислава с четырьмя подряд эйсами во втором сете переломила ход встречи.

В поединке за выход в финал турнира «Зенит» из Санкт-Петербурга в пяти партиях обыграл «Зенит-Казань». Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9). Во втором полуфинальном поединке сыграют «Белогорье» (Белгород) и московское «Динамо». «Финал четырёх» Кубка Победы проходит на стадионе «Динамо» в Москве.

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а квартет «Б» возглавило «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.