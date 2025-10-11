Московское «Динамо» вышло в финал Кубка Победы по волейболу, обыграв «Белогорье»

Сегодня, 11 октября, состоялись полуфинальные матчи Кубка Победы — 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Во втором поединке за выход в финал «Динамо» из Москвы в четырёх партиях обыграло «Белогорье» (Белгород). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23).

В финале «Динамо» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Ранее подопечные Владимира Алекно обыграли «Зенит-Казань» — 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а квартет «Б» возглавило «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.