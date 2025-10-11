Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Московское «Динамо» вышло в финал Кубка Победы по волейболу, обыграв «Белогорье»

Московское «Динамо» вышло в финал Кубка Победы по волейболу, обыграв «Белогорье»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, состоялись полуфинальные матчи Кубка Победы — 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Во втором поединке за выход в финал «Динамо» из Москвы в четырёх партиях обыграло «Белогорье» (Белгород). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23).

Кубок Победы (м) . 1/2 финала
11 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Белогорье
Белгород
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

В финале «Динамо» сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Ранее подопечные Владимира Алекно обыграли «Зенит-Казань» — 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а квартет «Б» возглавило «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Четыре гранда бьются за первый трофей сезона. Что нужно знать о мужском Кубке Победы?
Четыре гранда бьются за первый трофей сезона. Что нужно знать о мужском Кубке Победы?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android