Волейболистки «Локомотива» разгромили «Тулицу» в матче женской Суперлиги

Сегодня, 11 октября, в рамках 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 волейболистки «Локомотива» (Калининград) встретились с «Тулицей» (Тула). Матч завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) в пользу «Локомотива».

Действующими чемпионками России являются именно волейболистки калининградского клуба. В финальной серии прошлогоднего розыгрыша Суперлиги они были сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2.

Предварительный этап розыгрыша Суперлиги-2025/2026 проходит с 4 октября 2025 по 5 марта 2026. На данном этапе турнира команды сыграют в два круга. Восемь сильнейших коллективов станут участниками плей-офф.