Волейболистки «Локомотива» разгромили «Тулицу» в матче женской Суперлиги

Комментарии

Сегодня, 11 октября, в рамках 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 волейболистки «Локомотива» (Калининград) встретились с «Тулицей» (Тула). Матч завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) в пользу «Локомотива».

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
11 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
3 : 0
Тулица
Тульская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Дмитриева, Костючик, Анненко, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Ларина, Броникова, Карасёва, Картаева
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Ахметова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Ахмедова, Симонова, Сокольчик, Скворцова, Сидорова

Действующими чемпионками России являются именно волейболистки калининградского клуба. В финальной серии прошлогоднего розыгрыша Суперлиги они были сильнее казанского «Динамо-Ак Барс» со счётом 3:2.

Предварительный этап розыгрыша Суперлиги-2025/2026 проходит с 4 октября 2025 по 5 марта 2026. На данном этапе турнира команды сыграют в два круга. Восемь сильнейших коллективов станут участниками плей-офф.

