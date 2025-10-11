Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 11 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, в рамках проведения 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялись два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Результаты матчей 11 октября:

«Омичка» (Омская область) – «Ленинградка» (Санкт-Петербург) — 3:2 (25:19, 21:25, 19:25, 25:21, 17:15);

«Локомотив» (Калининградская область) – «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:16, 25:19, 25:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Календарь Суперлиги (ж)
Турнирная таблица Суперлиги (ж)
Материалы по теме
Кто станет главной звездой Суперлиги? 7 волейболисток, которых нельзя упускать из виду
Кто станет главной звездой Суперлиги? 7 волейболисток, которых нельзя упускать из виду
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android