Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Определились финалисты Кубка Победы — 2025 по волейболу

Определились финалисты Кубка Победы — 2025 по волейболу
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 11 октября, прошли полуфинальные матчи Кубка Победы — 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. Определились финалисты турнира. В матче за титул сыграют «Зенит» из Санкт-Петербурга и московское «Динамо».

Кубок Победы (м) . Финал
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В полуфинале «Динамо» в четырёх партиях обыграло «Белогорье» (Белгород). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 23:25, 25:15, 25:23). Ранее подопечные Владимира Алекно обыграли «Зенит-Казань» — 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а квартет «Б» возглавило «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Четыре гранда бьются за первый трофей сезона. Что нужно знать о мужском Кубке Победы?
Четыре гранда бьются за первый трофей сезона. Что нужно знать о мужском Кубке Победы?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android