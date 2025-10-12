Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 12 октября

Сегодня, 12 октября, в рамках проведения 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 12 октября (время московское):

15:00. «Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов);

17:30. «Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск);

19:00. «Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Корабелка» (Санкт-Петербург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».