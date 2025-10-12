Кубок Победы, мужчины: расписание матчей на 12 октября

Сегодня, 12 октября, завершится Кубок Победы — 2025 по волейболу среди лучших мужских команд Суперлиги. В финальном матче и матче за третье место будут разыграны призовые места. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня турнира.

Кубок Победы по волейболу. Матч за 3-е место. Мужчины. 12 октября (время московское):

16:00. «Зенит-Казань» (Казань) – «Белогорье» (Белгород).

Кубок Победы по волейболу. Финал. Мужчины. 12 октября (время московское):

19:00. «Зенит СПб» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а в квартете «Б» лидером стало «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.