«Это был роскошный волейбол». Алекно — о победе над казанским «Зенитом»

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу над «Зенитом-Казань» в полуфинале мужского Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9) в пользу команды Алекно.

«Очень рад, это был роскошный волейбол. Говорили не раз до игры, что «Зенит-Казань» – та команда, для которой отставание в четыре-пять очков даже в концовке ничего не значит. Есть исполнители, которые побеждали, умеют побеждать. И тот результат, которого сегодня добились, для нас велик. Мы имели победу в кармане в третьем сете. У них человек вышел – и решил: для них это норма, для нас – стресс. Команда бьётся, борется.

Суперпобеда, которая для нас очень важна. Не только потому что мы будем играть в финале, а на будущее. Ведь соперник умеет побеждать, а мы только учимся, вот это здорово», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.