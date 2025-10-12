Вербов — о поражении «Зенита» команде Алекно: уверен, мы на правильном пути

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов оценил игру своей команды в матче с петербургским «Зенитом» в полуфинале мужского Кубка Победы. Встреча завершилась со счётом 3:2 (29:27, 25:22, 24:26, 22:25, 15:9) в пользу команды Владимира Алекно.

«Игра была хорошая, интересная, можно даже сказать, с изюминкой. Для нас, правда, изюминка оказалась невкусной. Вроде бы подсластили, но не смогли дожать в пятой партии. Допустили ошибки, которые по большому счёту в пятой партии решили всё. На одном блоке не попали пять см, потом заблокировались, затем в Тисевича попали, отскочило хорошо, но опять ошиблись. Эти три мяча потом превратились в пять — и Санкт-Петербург заслуженно победил. Соперник давил все пять партий. Однако и нашу команду не могу не отметить, в тяжёлых ситуациях не сдались. Имели возможность и победить.

У Лабинского был тяжёлый матч, не всё получалось, но он в сложный момент взял на себя бремя лидера и вернул нас в игру. И, конечно, Дима Волков, если честно, играть был не должен сегодня. Я был против. Убедили меня тренеры, медицинский штаб и больше всех сам Дима, что сыграет. Он наш основной игрок, здорово с ним команда смотрится, конечно, немного по-другому задышали. Жалко, немного не хватило. Однако, опять же, эти матчи очень важны для нас. Это команда, имеющая потенциал, мы его не реализовали на 100%. Всё было ровно.

Бабкевич, конечно, в первой партии сразу поразил – и ведь мы готовы к нему, но он от нас только мокрое место оставил в первой партии, да и во второй тоже со своей подачей. С точки зрения нашего потенциала спокоен – уверен, мы на правильном пути», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.