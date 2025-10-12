Георге Крецу: я летел 3000 км в Россию не для того, чтобы играть товарищеские матчи

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Белогорье» Георге Крецу после поражения команды в полуфинале Кубка Победы рассказал о настрое перед матчем за бронзу турнира.

«Есть ли мотивация в игре за третье место или это уже больше товарищеская встреча? Я летел 3000 км в Россию не для того, чтобы играть товарищеские матчи. Это встреча за бронзу турнира, буду бороться за неё. Задам этот вопрос команде, если кто-то посчитает, что это товарищеский матч, может не приезжать на игру и остаться в отеле», – приводит слова Крецу пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в полуфинале «Белогорье» уступило московскому «Динамо». В матче за бронзу белгородский клуб сыграет против казанского «Зенита».