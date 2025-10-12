Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Георге Крецу: я летел 3000 км в Россию не для того, чтобы играть товарищеские матчи

Георге Крецу: я летел 3000 км в Россию не для того, чтобы играть товарищеские матчи
Комментарии

Главный тренер мужского волейбольного клуба «Белогорье» Георге Крецу после поражения команды в полуфинале Кубка Победы рассказал о настрое перед матчем за бронзу турнира.

«Есть ли мотивация в игре за третье место или это уже больше товарищеская встреча? Я летел 3000 км в Россию не для того, чтобы играть товарищеские матчи. Это встреча за бронзу турнира, буду бороться за неё. Задам этот вопрос команде, если кто-то посчитает, что это товарищеский матч, может не приезжать на игру и остаться в отеле», – приводит слова Крецу пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в полуфинале «Белогорье» уступило московскому «Динамо». В матче за бронзу белгородский клуб сыграет против казанского «Зенита».

Материалы по теме
Вербов — о поражении «Зенита» команде Алекно: уверен, мы на правильном пути
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android