Волейболисты «Белогорья» завоевали бронзовые медали Кубка Победы — 2025

Игроки мужского волейбольного клуба «Белогорье» стали обладателями бронзовых наград Кубка Победы — 2025. Сегодня, 12 октября, они обыграли «Зенит-Казань». Счёт — 3:1.

Волейбол. Кубок Победы — 2025, мужчины. Матч за 3-е место:

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» — 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16).

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а в квартете «Б» лидером стало «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.