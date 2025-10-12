Скидки
Волейбол

Волейболисты «Белогорья» завоевали бронзовые медали Кубка Победы — 2025

Волейболисты «Белогорья» завоевали бронзовые медали Кубка Победы — 2025
ВК «Белогорье»
Комментарии

Игроки мужского волейбольного клуба «Белогорье» стали обладателями бронзовых наград Кубка Победы — 2025. Сегодня, 12 октября, они обыграли «Зенит-Казань». Счёт — 3:1.

Волейбол. Кубок Победы — 2025, мужчины. Матч за 3-е место:

«Белогорье» (Белгород) — «Зенит-Казань» — 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16).

Кубок Победы (м) . За 3-е место
12 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Окончен
1 : 3
Белогорье
Белгород
Зенит-Казань: Сурмачевский, Вольвич, Абаев, Лабинский, Данани, Романовский, Лубурич, Кононов, Щербинин, Волков, Фёдоров, Михайлов, Вышников, Шелепа
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а в квартете «Б» лидером стало «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Турнирная сетка Кубка Победы - 2025
Комментарии
