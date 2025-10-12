«Не нужно петь себе дифирамбы». Воронков – о победе «Локомотива» в матче с «Тулицей»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Воронкова оценил результат встречи своей команды с «Тулицей» в рамках 2-го тура женской Суперлиги. Матч завершился со счётом 3:0 (25:16, 25:19, 25:15) в пользу калининградского клуба.

«Результатом мы довольны. У нас была задача допустить минимум ошибок, и мы с этим справились. Выполнили установку, контролировали счёт и отработали уверенно. Да, мы обошлись в этой игре без замен, но сезон длинный, и поиграть смогут все.

Сейчас не нужно петь себе дифирамбы. Дальше будет труднее. Нужно поддерживать друг друга и работать. После Минска мы сделали выводы и в этой игре сыграли лучше. Аня Погорельченко справилась с задачей, сделала то, что мы и планировали», – приводит слова Воронкова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.