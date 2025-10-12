«Динамо-Ак Барс» одержал победу в матче 2-го тура женской Суперлиги, обыграв «Корабелку»

Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили в матче второго тура Суперлиги сезона-2025/2026. Представительницы Казани оказались сильнее «Корабелки» (Санкт-Петербург). Счёт — 3:0.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 2-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).

Ранее подопечные Зорана Терзича стали победительницами Кубка Победы — 2025 среди женщин. Казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2. Матч за титул проходил в подмосковном Одинцове. Команда из Казани в групповом этапе Кубка Победы одержала четыре победы, из которых одна была на тай-брейке.