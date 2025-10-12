Скидки
«Динамо-Ак Барс» одержал победу в матче 2-го тура женской Суперлиги, обыграв «Корабелку»

ЖВК «Динамо-Ак Барс»
Волейболистки «Динамо-Ак Барс» победили в матче второго тура Суперлиги сезона-2025/2026. Представительницы Казани оказались сильнее «Корабелки» (Санкт-Петербург). Счёт — 3:0.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 2-й тур:

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).

Пари Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 0
Корабелка
Санкт-Петербург
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Енина, Королёва, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Корабелка: Сарапова, Исакова, Иванович, Артюхина, Захарова, Филиппова, Папаникола, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

Ранее подопечные Зорана Терзича стали победительницами Кубка Победы — 2025 среди женщин. Казанские волейболистки обыграли «Ленинградку» (Санкт-Петербург) со счётом 3:2. Матч за титул проходил в подмосковном Одинцове. Команда из Казани в групповом этапе Кубка Победы одержала четыре победы, из которых одна была на тай-брейке.

Календарь женской Суперлиги-2025/2026
Турнирная таблица женской Суперлиги-2025/2026
