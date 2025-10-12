Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями трофея Кубка Победы — 2025

Игроки мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) одержали победу в финале Кубка Победы — 2025 среди мужчин. В решающем матче на тай-брейке они оказались сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга — 3:2.

Волейбол. Кубок Победы — 2025, мужчины. Финал:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (26:24, 24:26, 22:25, 25:22, 13:15).

Несколькими часами ранее в матче за бронзовые награды турнира победу одержали волейболисты «Белогорья», которые со счётом 3:1 обыграли «Зенит-Казань».

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а в квартете «Б» лидером стало «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.