Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями трофея Кубка Победы — 2025

Волейболисты московского «Динамо» стали обладателями трофея Кубка Победы — 2025
Игроки мужского волейбольного клуба «Динамо» (Москва) одержали победу в финале Кубка Победы — 2025 среди мужчин. В решающем матче на тай-брейке они оказались сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга — 3:2.

Волейбол. Кубок Победы — 2025, мужчины. Финал:

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 2:3 (26:24, 24:26, 22:25, 25:22, 13:15).

Кубок Победы (м) . Финал
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

Несколькими часами ранее в матче за бронзовые награды турнира победу одержали волейболисты «Белогорья», которые со счётом 3:1 обыграли «Зенит-Казань».

Групповой этап мужского Кубка Победы завершился 27 сентября. Каждый из участников предварительного раунда Кубка Победы провёл по шесть матчей. В полуфинал турнира вышли по две команды из каждой группы, занявшие первые места. В группе «А» первое место занял «Зенит-Казань» (Казань), на втором — московское «Динамо», а в квартете «Б» лидером стало «Белогорье» (Белгород), вторыми финишировали волейболисты «Зенита» из Санкт-Петербурга.

