Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 12 октября

Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу 12 октября
Сегодня, 12 октября, состоялись очередные матчи второго тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. 2-й тур. Результаты матчей 12 октября:

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Протон» (Саратов) — 3:2 (25:16, 25:19, 21:25, 20:25, 15:13);
«Минчанка» (Минск) — «Енисей» (Красноярск) — 3:1 (25:20, 25:23, 23:25, 25:15);
«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Корабелка» (Санкт-Петербург) — 3:0 (25:15, 25:14, 25:17).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

