Вербов раскритиковал игру «Зенита-Казань» в матче за бронзу Кубка Победы

Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Алексей Вербов раскритиковал игру своей команды в матче за бронзу Кубка Победы – 2025. Встреча с «Белогорьем» завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16) в пользу команды Крецу.

«Ощущения больше негативные. Ошибок допускали больше. Понятно, что Лабинский и Сурмачевский – это больше силовой стиль, но допускать 15 ошибок в атаке, 14 блоков от соперника… Мы сегодня «Белогорье» сделали не только защитной, но и блокирующей командой – это исключительно наша вина, наши неправильные решения. Будем разбираться. Подачу тоже полностью провалили: если Порошина не оттянуть от сетки, играть очень сложно. Они славятся быстрой игрой с хорошими центральными, с Тетюхиным. Сегодня отодвинуть не вышло. Попытались сделать чуть больше, а «чуть больше» привело к увеличению числа собственных ошибок. Аль Хачдади сегодня не остановили, здесь нужно задуматься. Понятно, что отсутствие на блоке Волкова играет большую роль, однако нам нужно делать это лучше. Вопросы всё равно к нам.

Пробовали разные сочетания, многое пробовали, есть позитивные моменты, есть не очень. Главное, провести работу над ошибками, у нас есть четыре дня, чтобы подготовиться к «Динамо». Надеюсь, что мы будем выглядеть лучше, так как сейчас качества недостаточно, чтобы бороться с пятёркой лучших команд», – приводит слова Вербова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.