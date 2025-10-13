«По всем законам драматургии». Брянский — о победе «Динамо» в финале Кубка Победы

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру команды в финале мужского Кубка Победы. Встреча с петербургским «Зенитом» завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2 (24:26, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13).

«Сумасшедший матч! Всё было на тоненького, в таком накале одна ошибка могла решить всё. Собственно, так и случилось, но ошибка была на стороне соперника. Выиграть такой матч было, знаете, по всем законам драматургии, с подъёмами и спадами – это очень крутой опыт.

О чём здесь говорить, конечно, все хотели победить, и все вышли с нужным настроем!

Мы нацеливались показать свой максимум. И понятно, что это просто бы не далось: на той стороне атлетичные ребята. И в целом так и получилось – бились за каждый мяч, как я уже и сказал ранее, решить могла одна ошибка», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.