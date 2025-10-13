Скидки
«По всем законам драматургии». Брянский — о победе «Динамо» в финале Кубка Победы

«По всем законам драматургии». Брянский — о победе «Динамо» в финале Кубка Победы
Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский оценил игру команды в финале мужского Кубка Победы. Встреча с петербургским «Зенитом» завершилась победой столичного клуба со счётом 3:2 (24:26, 26:24, 25:22, 22:25, 15:13).

Кубок Победы (м) . Финал
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
Динамо М: Подлесных, Власов, Панков, Сапожков, Баранов, Ковалёв, Богдан, Зудин, Жук, Белогорцев, Тюшкевич, Каюмов, Сёмышев, Литвиненко

«Сумасшедший матч! Всё было на тоненького, в таком накале одна ошибка могла решить всё. Собственно, так и случилось, но ошибка была на стороне соперника. Выиграть такой матч было, знаете, по всем законам драматургии, с подъёмами и спадами – это очень крутой опыт.

О чём здесь говорить, конечно, все хотели победить, и все вышли с нужным настроем!

Мы нацеливались показать свой максимум. И понятно, что это просто бы не далось: на той стороне атлетичные ребята. И в целом так и получилось – бились за каждый мяч, как я уже и сказал ранее, решить могла одна ошибка», – приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

