Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 14 октября

Сегодня, 14 октября, в рамках проведения 2-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоится один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 2-й тур. Расписание матчей 14 октября (время московское):

19:00. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».