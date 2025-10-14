Скидки
Вербов — о Кубке Победы: не лучший результат, надеюсь, на этом закончим огорчать фанатов

Комментарии

Главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов в ходе презентации команды прокомментировал изменения в её составе и поделился мнением о недавно сыгранном «Финале четырёх» Кубка Победы.

«Презентация сегодня на новой площадке. Тут всё сходится — новая площадка, новая команда. Очень хочу надеяться, что при этом останутся старые, хорошие результаты. За мной стоит прекрасная команда, даже не побоюсь этого слова, команда мечты, dream team.

Наши болельщики с нами в горе и в радости. Надеюсь, мы постараемся их редко огорчать. Недавно, к сожалению, не самый лучший результат, но надеюсь, на этом мы и закончим, дальше будет только лучше», — сказал Вербов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Кондаковым.

