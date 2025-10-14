Скидки
Волейбол

Артём Вольвич рассказал, как новички «Зенит-Казань» вливаются в состав команды

Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич в ходе презентации команды рассказал, как проходит процесс адаптации новичков.

«У нас есть новые лица, которые втягиваются, вливаются в наш замечательнейший, не побоюсь этого слова, коллектив. «Зенит-Казань» славится в первую очередь своей атмосферой, своей дружественностью, преемственностью. На данном этапе у нас нарабатываются определённые такие, тёплые, как наш тренер любит говорить, семейные традиции. Всё отлично, продолжаем работать, ждём всех болельщиков в зале на наших играх», — сказал Вольвич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Казанский клуб в межсезонье пополнили диагональный Дражен Лубурич, либеро Сантьяго Данани, а также связующие Константин Абаев и Михаил Вышников.

