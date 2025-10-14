Московское «Динамо» обыграло краснодарское «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 14 октября, женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу в матче 2-го тура Суперлиги-2025/2026. Со счётом 3:1 (25:19, 22:15, 25:17, 27:25) они обыграли краснодарское «Динамо».

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

«Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар)— 3:1 (25:19, 22:15, 25:17, 27:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».