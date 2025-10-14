Скидки
Волейбол

Московское «Динамо» обыграло краснодарское «Динамо» в матче 2-го тура женской Суперлиги

Сегодня, 14 октября, женский волейбольный клуб «Динамо» из Москвы одержал победу в матче 2-го тура Суперлиги-2025/2026. Со счётом 3:1 (25:19, 22:15, 25:17, 27:25) они обыграли краснодарское «Динамо».

Суперлига — предварительный этап (ж) . 2-й тур
14 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Динамо Кр
Краснодар
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Динамо Кр: Слаутина, Боговская, Шубина, Лабзина, Шелепенькина, Курносова, Синицина, Ежак, Коренчук, Кабанская, Гончарова, Симоненко, Воробьёва, Жукова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Предварительный этап, 2-й тур:

  • «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Краснодар)— 3:1 (25:19, 22:15, 25:17, 27:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

