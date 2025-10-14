«Воплотилась моя мечта детства». Серб Дражен Лубурич — об игре в казанском «Зените»

31-летний сербский диагональный и новичок казанского «Зенита» Дражен Лубурич рассказал, почему решил вернуться в российскую Суперлигу, а также о соперничестве с Максимом Михайловым.

«Мы с Сантьяго только приехали после чемпионата мира, так что нам ещё нужно время, чтобы подстроиться под мысли и требования тренера, влиться в командную игру.

Россия для меня как вторая родина. Я тут уже освоился как игрок и человек. Вряд ли какой-то игрок упустил бы возможность поиграть в казанском «Зените». Воплотилась моя мечта детства, с того момента, как я понял, что волейбол для меня.

Как будем делить игровое время с Максимом Михайловым? Не назвал бы это конкуренцией, мы партнёры по команде. Максим Михайлов – одна из легенд не только российского, но и мирового волейбола. Для меня честь поиграть с ним, поработать на тренировках. А потом уже тренер решит, когда придётся мне играть, а когда Максиму. Мы с Максимом вполне доверяем ему», – приводит слова Лубурича «БО Спорт».