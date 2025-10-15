Скидки
«Внутри команды обсуждаем». Вольвич высказался о соперничестве с «Зенитом» СПб

Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич высказался о принципиальном противостоянии с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

— Вы упомянули о принципиальности с питерским «Зенитом». Насколько это ощущается внутри команды? Всё-таки нынешний наставник петербуржцев Владимир Алекно ранее возглавлял казанскую команду.
— Возможно, до игры мы внутри команды и обсуждаем. Однако во время матча об этом уже никто не задумывается, кто там стоит на той стороне площадки. Это может быть твой вообще лучший друг, а может – тренер, с которым ты пять лет отработал. Это уже нюансы, – приводит слова Вольвича «Татар-информ».

Ранее «Зенит-Казань» проиграл в матче за бронзу Кубка Победы – 2025. Встреча с «Белогорьем» завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16) в пользу команды Крецу.

