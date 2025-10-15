Артём Вольвич поделился ожиданиями от старта нового сезона мужской Суперлиги

Капитан казанского «Зенита» Артём Вольвич поделился ожиданиями от старта сезона мужской Суперлиги. В 1-м туре чемпионата его команда сыграет с московским «Динамо».

«В новый сезон вступаем с самыми положительными эмоциями. Начало чемпионата всегда немного волнительно. Мы довольно долго готовились. Уже провели несколько игр, сыграли в предсезонном турнире – Кубке Победы.

Групповой этап провели хорошо, но недоработали в финале. Всегда можно сыграть чуть лучше. Вчерашнее поражение – повод для анализа, провели разбор ошибок, двигаемся дальше. Я уверен, что это поможет с первым оппонентом в сезоне – с московским «Динамо». Из принципиальных соперников я бы, наверное, выделил питерский «Зенит». В первую очередь потому, что всё-таки у нас одно название, один спонсор. Наше противостояние – это всегда некий ажиотаж, Северная столица против столицы Татарстана», – приводит слова Вольвича «Татар-информ».

Ранее «Зенит-Казань» проиграл в матче за бронзу Кубка Победы – 2025. Встреча с «Белогорьем» завершилась со счётом 3:1 (25:21, 25:23, 22:25, 25:16) в пользу команды Крецу.