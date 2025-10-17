«Белогорье» расторгло контракт с китайским доигровщиком Чжан Цзининем

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» объявил о расставании с доигровщиком Чжан Цзининем, который провёл в клубе два сезона и стал первым китайским волейболистом в истории российского чемпионата. Причиной расторжения контракта стала травма Чжан, о которой рассказал директор клуба Сергей Тетюхин.

«К сожалению, есть неприятное известие: нам пришлось расторгнуть контракт с Цзининем Чжан. Мы очень хотели, чтобы он остался в нашей команде, и долгое время следили за его восстановлением в Китае, ожидая улучшения. Предлагали китайской федерации волейбола обследовать его в России или в Европе по поводу его травмы колена, но китайская сторона приняла решение проводить лечение у себя в стране, и за пять месяцев ситуация в лучшую сторону не изменилась.

Долго мы общались с федерацией и Чжан и в итоге приняли обоюдное решение о паузе в наших взаимоотношениях. Будем продолжать внимательно следить за этим парнем, за его восстановлением и развитием. Возможно, на следующий год, в зависимости от его состояния, Чжан вернётся в «Белогорье». Сейчас ведутся поиски другого игрока на эту позицию», – приводит слова Тетюхина пресс-служба «Белогорья» на официальном сайте.