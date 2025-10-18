Скидки
Главная Волейбол Новости

Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 18 октября

Сегодня, 18 октября, в рамках проведения 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Расписание матчей 18 октября (время московское):

13:00. «Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск);
15:00. «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Сосновый Бор, Ленинградская область);
17:00. «НОВА» (Новокуйбвышевск) — «Оренбуржье» (Оренбург).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».

Календарь Суперлиги-2025/26 (м)
Турнирная таблица Суперлиги-2025/26 (м)
Собрали всё, что нужно знать о мужской Суперлиге: расписание, фавориты, турнирная таблица
