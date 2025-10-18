Скидки
Связующая Татьяна Дмитриева покинула «Локомотив» на старте сезона

31-летняя связующая Татьяна Дмитриева покинула состав калининградского «Локомотива» на старте сезона-2025/2026. Причиной расторжения контракта между сторонами стало состояние здоровья спортсменки.

«К сожалению, я не смогу в ближайшее время играть, так как здоровье не позволяет мне этого делать. Я благодарна клубу за поддержку. Спасибо болельщикам! Желаю команде только побед. Надеюсь, мы не прощаемся!» – приводит слова Дмитриевой пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.

Напомним, в составе калининградского клуба Дмитриева завоевала титул чемпионки России и обладательницы Кубка России.

«Мы благодарим Татьяну за вклад в победы «Локомотива», за эмоции и позитив, которые она нам дарила. Желаем крепкого здоровья! До встречи!» – сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

