Волейбол

Состав «Омички» пополнила доигровщица из Доминиканы

Состав «Омички» пополнила доигровщица из Доминиканы
Состав женского волейбольного клуба «Омичка» пополнила игрок национальной сборной Доминиканской Республики и участница Олимпийских игр в Париже 24-летняя доигровщица Мэдлин Гильен.

Гильен впервые будет выступать в российском чемпионате. В Доминикане доигровщица выступала за «Малангу» (2016–2018) и «Кристо Рей» (2018–2019). Она также играла за турецкие «Мардин Башак Спор» (2019–2020), «Гёзтепе» (2023–2024), португальский «Лейшойнш» (2020–2021), индонезийский Bandung BJB Tandamata (2021–2023, 2024–2025).

В составе сборной Доминиканы Мэдлин является участницей летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, чемпионатов мира по волейболу 2022 и 2025 годов.

