Главный тренер «Факела Ямал» Емполов рассказал о новичках команды

Главный тренер новоуренгойского «Факела Ямал» Роман Емполов на предсезонной пресс-конференции клуба рассказал о новичках команды.

«Могу сказать, что наши молодые ребята, которые в прошлом сезоне перешли в Суперлигу из молодёжной команды, стали уже более уверенными в себе на площадке. Плюс недавно к нам присоединились два легионера.

Связующему Майке Ма’а предстоит ещё до конца отладить все взаимодействия с нападающими, но пока мне нравится, как идёт этот процесс: легионеры очень вовлечённые, приехали заряженные, и нашим ребятам тоже очень нравится тренироваться с игроками такого уровня», – приводит слова Емполова пресс-служба клуба на официальном сайте.