Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Главный тренер «Факела Ямал» Емполов рассказал о новичках команды

Главный тренер «Факела Ямал» Емполов рассказал о новичках команды
Комментарии

Главный тренер новоуренгойского «Факела Ямал» Роман Емполов на предсезонной пресс-конференции клуба рассказал о новичках команды.

«Могу сказать, что наши молодые ребята, которые в прошлом сезоне перешли в Суперлигу из молодёжной команды, стали уже более уверенными в себе на площадке. Плюс недавно к нам присоединились два легионера.

Связующему Майке Ма’а предстоит ещё до конца отладить все взаимодействия с нападающими, но пока мне нравится, как идёт этот процесс: легионеры очень вовлечённые, приехали заряженные, и нашим ребятам тоже очень нравится тренироваться с игроками такого уровня», – приводит слова Емполова пресс-служба клуба на официальном сайте.

Материалы по теме
Видео
«Факел» показал, как клуб креативно встретил легионеров Майку Ма’а и Юрия Романо
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android