«Пару раз в баню сходили». Капитан «Факела» Кротков — об атмосфере и зумерах в команде

Капитан новоуренгойского «Факела» Валентин Кротков, который в прошлом сезоне выступал за казанский «Зенит», рассказал об атмосфере в команде, а также оценил новое поколение игроков и их концентрацию.

«Насколько быстро удалось влиться в команду и освоить капитанскую роль? Быстро – ребята все классные, со многими я был давно знаком, кто-то из них учился в одном классе с моим младшим братом. Так что пришёл, мы пообщались, пару раз в баню сходили вместе – и всё.

Мне нравится атмосфера в команде – все действительно заряжены, все готовы к работе. Те задачи, которые перед нами поставило руководство, все восприняли с воодушевлением и теперь буквально живут этой идеей – и мне это импонирует.

С молодыми ребятами тоже продолжаем работать, на тренировках идёт постоянная коммуникация. Сейчас такое интересное поколение молодёжи – у них концентрация внимания держится 30 секунд – минуту. Рассеянное внимание, приходится каждый раз их возвращать к реальности. И я уже узнавал у наших легионеров – это не только в России, это во всём мире такая особенность современной молодёжи. Но ничего, работаем, говорим, каждый раз всё заново повторяем. Прогресс есть – и это уже хорошо», – приводит слова Кроткова пресс-служба клуба на официальном сайте.