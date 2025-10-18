«Локомотив» Новосибирск обыграл «Кузбасс» в матче 1-го круга Суперлиги-2025/2026

Сегодня, 18 октября, мужской волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска одержал сухую победу над «Кузбассом» из Кемерова в матче первого круга в рамках мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:22).

Во втором круге чемпионата России соперником «Локомотива» станет «Динамо-Урал» из Уфы. «Кузбасс» в следующем круге сыграет с клубом «МГТУ» из Москвы.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».