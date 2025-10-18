Скидки
Волейболистки калининградского «Локомотива» в пяти партиях проиграли «Енисею»

Комментарии

Сегодня, 18 октября, в рамках 3-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026 волейболистки красноярского «Енисея» на домашней площадке нанесли поражение калининградскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5).

Суперлига — предварительный этап (ж) . 3-й тур
18 октября 2025, суббота. 15:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
3 : 2
Локомотив К
Калининградская область
Енисей: Даций, Борисова, Костина, Кондрашова, Афонина, Костина, Салтыкова, Мазина, Кирилюк, Асташина, Охрименко, Савватеева, Распутина, Хватова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Аслямова, Фабер, Капралова, Погорельченко, Картаева

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-К» (Калининград) — 3:2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

