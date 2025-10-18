Волейболистки калининградского «Локомотива» в пяти партиях проиграли «Енисею»

Сегодня, 18 октября, в рамках 3-го тура предварительного этапа Суперлиги-2025/2026 волейболистки красноярского «Енисея» на домашней площадке нанесли поражение калининградскому «Локомотиву». Встреча завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».