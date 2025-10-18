«Тулица» обыграла московское «Динамо» в рамках 3-го тура Суперлиги-2025/2026

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 18 октября, состоялся матч 3-го тура предварительного этапа женской Суперлиги-2025/2026, в котором волейболистки «Тулицы» (Тульская область) обыграли московское «Динамо». Матч завершился со счётом 3:1 (25:17, 19:25, 27:25, 25:22).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур:

«Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:17, 19:25, 27:25, 25:22).

Тульский клуб одержал первую победу в рамках розыгрыша Суперлиги-2025/2026, а «Динамо» проиграло первый матч на предварительном этапе турнира.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».