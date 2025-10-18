Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 18 октября

Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 18 октября
Комментарии

Сегодня, 18 октября, стартовал розыгрыш мужской Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Результаты матчей 18 октября:

  • «Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:18, 25:15, 25:22);
  • «Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 2:3 (24:26, 20:25, 25:18, 25:15, 13:15);
  • «НОВА» (Новокуйбышевск) — «Оренбуржье» (Оренбург) – 3:1 (25:22, 25:19, 26:28, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 пройдёт с 18 октября по 24 мая 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань» (Казань).

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Разбор всех команд мужской волейбольной Суперлиги. Кто будет бороться за золото в 2026-м?
Разбор всех команд мужской волейбольной Суперлиги. Кто будет бороться за золото в 2026-м?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android