Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу на 18 октября

Сегодня, 18 октября, стартовал розыгрыш мужской Суперлиги-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Результаты матчей 18 октября:

«Кузбасс» (Кемерово) — «Локомотив» (Новосибирск) – 3:0 (25:18, 25:15, 25:22);

«Факел Ямал» (Новый Уренгой) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 2:3 (24:26, 20:25, 25:18, 25:15, 13:15);

«НОВА» (Новокуйбышевск) — «Оренбуржье» (Оренбург) – 3:1 (25:22, 25:19, 26:28, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 пройдёт с 18 октября по 24 мая 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань» (Казань).