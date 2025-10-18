Скидки
Результаты матчей женской Суперлиги по волейболу на 18 октября

Сегодня, 18 октября, в рамках 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоялось три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Результаты матчей 18 октября:

  • «Енисей» (Красноярск) — «Локомотив-К» (Калининград) – 3:2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5);
  • «Тулица» (Тульская область) — «Динамо-М» (Москва) – 3:1 (25:17, 19:25, 27:25, 25:22);
  • «Заречье-Одинцово» (Московская область) – «Омичка» (Омская область) – 3:1 (22:25, 25:11, 25:10, 25:23).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».

Турнирная таблица Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
