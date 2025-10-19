Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 19 октября

Сегодня, 19 октября, в рамках проведения 1-го тура мужской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026, 1-й тур. Расписание матчей 19 октября (время московское):
12:00. «Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут);
17:00. МГТУ (Москва) — «Зенит-СПб» (Санкт-Петербург);
17:00. «Ярославич» (Ярославль) — «Динамо-Урал» (Уфа);
18:00. «Динамо» (Москва) — «Зенит-Казань» (Казань);
18:00. «Горький» (Нижний Новгород) — «Белогорье» (Белгород).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартует 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является казанский «Зенит».