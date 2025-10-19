Расписание матчей женской Суперлиги по волейболу на 19 октября

Сегодня, 19 октября, в рамках проведения 3-го тура женской волейбольной Суперлиги-2025/2026 состоятся три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.
Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026, 3-й тур. Расписание матчей 19 октября (время московское):
15:00. «Корабелка» (Санкт-Петербург) — «Динамо-Метар» (Челябинск);
16:30. «Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область);
17:00. «Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Ак Барс» (Казань).
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 стартовал 4 октября и завершится 5 марта 2026 года. В турнире принимают участие 14 команд, среди которых есть и белорусский клуб «Минчанка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».