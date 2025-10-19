«Нас никто не остановит». Главный тренер «Енисея» — о победе в матче с «Локомотивом»

Главный тренер женского волейбольного клуба «Енисей» Николай Вахрушев прокомментировал победу своей команды в 3-м туре женской Суперлиги. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:2 (25:18, 25:21, 18:25, 20:25, 15:5) в пользу красноярского клуба.

«Первая и вторая партии хорошие, но потом мы не подсели, а третью и четвёртую тоже шикарно провели, но соперник был всё-таки сильнее. Сегодня важную роль играл приём, что у соперника, что у нас. В первой и второй партиях у соперника были трудности с приёмом, не смогли справиться. В третьей, четвёртой уже мы не смогли справиться. Ну, в пятой эмоции, конечно, вышли на первый план. Мы хотим, чтобы наша команда играла вот с такими эмоциями. Когда мы так будем играть, то нас никто не остановит.

Как настроил команду перед пятой партией? Некоторые слова сказали, но это секрет. Соперник не принимал в первых двух партиях. Третью-четвёртую мы не принимали. Игра была ровная. Мы на сбитых мячах проиграли. На пятую мы настроились и очень эмоционально сыграли. Мы добавили подачу и атаку. Конечно, нам сейчас любая победа нужна, чтобы мы верили, что мы можем. И не ходить и надеяться на кого-то, а именно что мы всё можем сами», – приводит слова Вахрушева пресс-служба ВФВ на официальном сайте.